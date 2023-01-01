Комплексное страхование
Комплексное страхование – программы добровольного медицинского страхования для физических лиц.
Основными опциями классической программы ДМС в 2023 году являются:
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (приемы и консультации врачей-специалистов, диагностические исследования, лечебные процедуры, оперативная и анестезиологическая помощь).
- Помощь на дому (выезд врача на дом, оказание помощи врачом-терапевтом, снятие ЭКГ на дому, сбор материала для лабораторных исследований).
- Стоматологическая помощь (терапевтическая и хирургическая стоматология, приемы и консультации специалистов, диагностика и физиотерапевтическое лечение).
Дополнительными опциями являются:
- Скорая медицинская помощь.
- Экстренная стационарная помощь.
- Индивидуальные опции.
Оптимальный вариант с клиниками Медси предлагает компания Best Doctor
Качественное предложение от компании Ресо с клиниками Medswiss и не только.
Хорошее предложение с обслуживанием по страховке в Медси. В программу могут быть включены как клиники первичного приема, так и клинико-диагностические центры (КДЦ Медси) в том числе, Медси на Белорусской, Медси на Солянке, Медси на Грохольском и другие клиники.
По соотношению цена-качество можно рассмотреть вариант ДМС в сети клиник АВС-Медицина, в сети Семейных клиник (ССМЦ или Денто Эль), в сети Он клиник или в сети Поликлиника.ру (Зуб.ру)
Бюджетный вариант с клиниками Медси предлагает Альфастрахование
Также есть вариант оптимальной программы ДМС от Ренессанс
Отдельно можно оформить годовую программу ДМС по стоматологии.
Также можно оформить программу экстренной помощи, включающую вызов скорой помощи и экстренную госпитализацию в Москве и Санкт-Петербурге.
Для получения консультации и помощи в подборе оптимальной программы страхования ДМС для физического лица в ведущих страховых компаниях Вы можете оставить заявку.