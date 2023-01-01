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Комплексное страхование


Комплексное страхование – программы добровольного медицинского страхования для физических лиц.

Основными опциями классической программы ДМС в 2023 году являются:

  • Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (приемы и консультации врачей-специалистов, диагностические исследования, лечебные процедуры, оперативная и анестезиологическая помощь).
  • Помощь на дому (выезд врача на дом, оказание помощи врачом-терапевтом, снятие ЭКГ на дому, сбор материала для лабораторных исследований).
  • Стоматологическая помощь (терапевтическая и хирургическая стоматология, приемы и консультации специалистов, диагностика и физиотерапевтическое лечение).

Дополнительными опциями являются:

  • Скорая медицинская помощь.
  • Экстренная стационарная помощь.
  • Индивидуальные опции.

    Приобретая полис ДМС физическое лицо вправе получить налоговый вычет.
Программы ДМС для физлиц доступны во многих клиниках, в том числе: в Медси,К+31, ССМЦ, Он клиник, Чайка, УДП РФ, Семейный Доктор, Доктор рядом, Минэкономразвития, Моситалмед, Поликлиника.ру, Скандинавский медицинский центр и многих других

Оптимальный вариант с клиниками Медси предлагает компания Best Doctor 

Качественное предложение от компании Ресо с клиниками Medswiss и не только.

Хорошее предложение с обслуживанием по страховке в Медси. В программу могут быть включены как клиники первичного приема, так и клинико-диагностические центры (КДЦ Медси) в том числе, Медси на Белорусской, Медси на Солянке, Медси на Грохольском и другие клиники.

По соотношению цена-качество можно рассмотреть вариант ДМС в сети клиник АВС-Медицина, в сети Семейных клиник (ССМЦ или Денто Эль), в сети Он клиник или в сети Поликлиника.ру (Зуб.ру)

Бюджетный вариант с клиниками Медси предлагает Альфастрахование

Также есть вариант оптимальной программы ДМС от Ренессанс

Отдельно можно оформить годовую программу ДМС по стоматологии.

Также можно оформить программу экстренной помощи, включающую вызов скорой помощи и экстренную госпитализацию в Москве и Санкт-Петербурге.

Для получения консультации и помощи в подборе оптимальной программы страхования ДМС для физического лица в ведущих страховых компаниях Вы можете оставить заявку.


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